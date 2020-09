Rezepte Zum Vorbereiten: Pfiffige Gerichte für Kinder

Für den Popcorn-Mais in einem großen Topf etwas Öl geben und erhitzen. Dann den Mais in den Topf geben, Deckel drauf und warten bis der Mais popt. Kurz abkühlen lassen und in einem Blitzhacker zerkleinern.

Mehl und das gemahlene Popcorn jeweils auf einen Teller oder in eine Schüssel geben. Die Eier in eine Schüssel aufschlagen und verquirlen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Hähnchenbrust zuerst in Mehl, dann in Eier und zum Schluss in Popcorn wälzen und panieren. Eine Pfanne mit dem Sonnenblumenöl erhitzen und bei mittlerer Hitze die Nuggets von allen Seiten knusprig ausbacken.



Die Pizzatomaten in einen kleinen Topf geben, aufkochen und würzen. Den Agavendicksaft dazugeben und 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Die Mango würfeln und unterrühren. Den Ketchup abkühlen lassen.