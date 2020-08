Wassermelone in Scheiben aufschneiden. Aus den Scheiben die Kerne entfernen. Das Fruchtfleisch von der Schale lösen und nochmals in kleine Stücke schneiden.

Die Melonenstücke kommen in eine Schüssel. In die Schüssel werden Zucker, Zitronensaft und ca. 2–3 EL Cachaça (brasilianische Spirituose aus Zuckerrohrsaft) geben. Die Zutaten werden gut miteinander vermischt und gemixt. Die Masse in eine Auflaufform geben.