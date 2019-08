Backofen auf 175°C vorheizen und den Frischkäse aus dem Kühlschrank nehmen, so dass er Zimmertemperatur bekommt. Butterkekse in einer Tüte mit einem Nudelholz zerbröseln und mit der geschmolzenen Butter verrühren. Die Butterbrösel in die Cupcake-Formen als Boden einfüllen und gut festdrücken. Im vorgeheizten Backofen sieben Minuten backen.