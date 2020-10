Für den Biskuitboden: Die Eier trennen. Das Eiweiß mit einem elektrischen Schneebesen aufschlagen, bis das Eiweiß fest wird. Dann den Zucker in das Eiweiß geben. Die Masse weiter aufschlagen, bis eine feste Baisermasse entsteht. In die feste Baisermasse nun das Eigelb geben.

Eigelb in die Baisermasse unterrühren. Mehl mit Kakaopulver (Zartbitter) vermischen. Das Kakaomehl in die Teigmasse geben. Zum Schluss vorsichtig die gemahlenen Haselnüsse in den Teig einstreuen.