Omas Rezepte Zwiebelrostbraten mit Kässpatzen

Den Backofen auf 90 °C Ober- / Unterhitze vorheizen. Für die Kässpatzen die Hartkäsesorten reiben und den Romadur klein würfeln. In eine Schüssel geben, vermischen und beiseitestellen.

Für die Zwiebeln das Öl in einem Frittiertopf oder einer Fritteuse auf 170 °C erhitzen. Zwiebeln schälen, 150 g davon würfeln und beiseitestellen. Restliche Zwiebeln in Ringe hobeln. Mehl und Paprikapulver vermischen, über die Zwiebelringe stäuben und gut vermengen. Überschüssiges Mehl leicht abklopfen, dann Zwiebelringe goldgelb und knusprig frittieren.

Mehl für die Spätzle in eine große Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Eier mit 1 TL Salz hineingeben, mit einem Kochlöffel vermengen und etwa 5 Minuten kräftig schlagen, bis der Teig glatt ist und leicht Blasen wirft. Spätzleteig etwa 10 Minuten ruhen lassen.

Zwiebelwürfel in der Pfanne im Bratensatz anschwitzen. Butter zugeben und Zwiebeln bei mittlerer Hitze weich und goldgelb braten. Die geschmolzenen Zwiebeln warm halten.

Rechtzeitig und parallel dazu reichlich Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, dann gut salzen. Eine Portion Spätzleteig mit dem Spätzlehobel in das kochende Salzwasser hobeln, kurz aufkochen, mit einem Schaumlöffel herausheben und nur kurz abtropfen lassen – nicht mit kaltem Wasser abschrecken und das Kochwasser nicht wegschütten.

Die heißen Spätzle in eine Auflaufform geben und mit etwas Käsemischung bestreuen. Das Kochwasser erneut aufkochen, den restlichen Teig in Portionen zu Spätzle verarbeiten und abwechselnd mit der restlichen Käsemischung in die Auflaufform schichten. 100 ml heißes Kochwasser gleichmäßig darüber gießen und behutsam durchmischen.