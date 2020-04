Süßkartoffel-Nuggets mit Honig-Chili-Schmand

Zutaten für 4 Personen

500 g Süßkartoffeln

Salz

1 Zucchini

¼ rote Paprikaschote

2 Eier

2 EL Weizenmehl (Type 405)

¼ TL edelsüßes Paprikapulver

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

5 EL Butter

Honig Chili-Schmand

200 g Schmand

½ frische rote Chilischote

2 EL flüssiger Honig

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Die Süßkartoffeln schälen, in grobe Stücke schneiden und in kochendem Salzwasser 20–25 Minuten sehr weich garen. Die weichen Süßkartoffeln abgießen und kurz ausdampfen lassen. Dann noch warm durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken und abkühlen lassen.

Die Zucchini waschen und auf einem Gemüsehobel fein raspeln. Die Zucchiniraspel etwas ausdrücken und zu dem abgekühlten Süßkartoffelpüree geben. Die Paprikaschote putzen, fein würfeln und zu dem Süßkartoffelpüree geben. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Die Eier, Weizenmehl, Paprikapulver, Salz und frisch gemahlenen Pfeffer hinzufügen und alles zu einem gleichmäßigen Teig vermengen.

2 EL Butter in eine beschichtete Pfanne geben und bei mittlerer Temperatur erhitzen. Aus dem Süßkartoffelteig Nuggets formen und diese portionsweise von allen Seiten goldgelb braten. Bei Bedarf mehr Butter zugeben.

Den Schmand in eine kleine Schüssel geben. Die Chilischote putzen, entkernen, sehr fein hacken und mit dem Honig unter den Schmand rühren. Abschließend mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Den Honig-Chili-Schmand in einem Schälchen zu den Nuggets reichen.

Wildkräutersuppe mit Lachsklößchen

Zutaten für 4 Personen

Für die Klößchen

100 g Lachsfilet, gewürfelt

0,1 l Sahne

2 Eiweiß

Salz

Für die Suppe

3 Schalotten, gewürfelt

1 Knoblauch, gewürfelt

1 EL Butter

1 EL Mehl

0,7 l Brühe

0,2 l Sahne

100 g Kräuter, frisch

Saft von 1 Zitrone

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Das Lachsfilet in Würfel schneiden und mit der Sahne, den Eiweißen und etwas Salz verrühren. In eine Metallschüssel geben und im Tiefkühlfach ca. 15 Minuten leicht anfrieren lassen.

Die Schalotten und die Knoblauchzehe schälen, würfeln und in der Butter anschwitzen. Mit Mehl bestäuben und mit der Brühe ablöschen. Die Sahne zugeben und die Suppe 10 Minuten bei mittlerer Temperatur köcheln lassen. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

In der Zwischenzeit 1 l Wasser in einem Topf erhitzen. Die Lachsmischung pürieren und mit zwei Teelöffeln kleine Klößchen abstechen. Die Klößchen im leise siedendem Salzwasser ca. 5–7 Minuten gar ziehen lassen.

Die Kräuter fein schneiden und in die Suppe geben. Die Suppe mit dem Stabmixer pürieren und mit dem Zitronensaft, der geriebenen Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.

Die schaumige Suppe in Teller füllen, die Lachklößchen zugeben und servieren.

Zitronen-Tartelettes

Zutaten für 8 Personen

150 g Weizenmehl Type 405

100 g kalte Butterwürfel

50 g Kristallzucker

1 Eigelb

weiche Butter und Mehl für die Förmchen

getrocknete Hülsenfrüchte zum Blindbacken (z.B. Erbsenkerne oder Linsen)

Für die Zitronen-Füllung

3 Eigelbe

3 Eier

150 g Kristallzucker

1 TL Vanillezucker

180 ml frisch gepresster Zitronensaft

Abrieb von 2 Bio-Zitronen

180 g Butter

Zubereitung

Das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben. Die kalten Butterwürfel, den Zucker und das Eigelb zugeben und alles mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zu einer Kugel formen, leicht plattdrücken, in Frischhaltefolie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Nach der Kühlzeit den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. 8 Tartelette-Förmchen (10–12 cm Durchmesser) mit weicher Butter einfetten und bemehlen. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Den Teig ca. 0,5 cm dick ausrollen und die Förmchen damit auskleiden. Jeden Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen, damit er sich beim Backen nicht wölbt. Passend große Backpapierkreise zuschneiden. Diese mit etwas Wasser benetzen, damit sie formbar werden. Einen Backpapierkreis auf jeden Mürbteigboden legen und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschweren. Die Förmchen auf ein Backblech setzen und im vorgeheizten Backofen etwa 20–25 Minuten blindbacken. Nach der Backzeit die Hülsenfrüchte und das Backpapier entfernen und die Tarteletteböden in den Formen abkühlen lassen.

Zitronenfüllung

Bildrechte: MDR/Jens Trocha Das Eigelb, die Eier, den Kristallzucker und den Vanillezucker in einen Topf geben und verrühren. Dann den Zitronensaft und den Zitronenabrieb unterrühren. Die Butter in Würfel schneiden und zugeben. Alles unter Rühren langsam aufkochen, dann durch ein feines Sieb passieren und etwas abkühlen lassen. Diese Zitronencreme auf die gebackenen Teigböden gießen. Die Tartelette-Förmchen mehrere Stunden oder bis zum nächsten Tag in den Kühlschrank stellen – bis die Zitronenfüllung fest ist.