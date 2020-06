Den festeren Pumpernickelteig oder den weicheren Schrotbrotteig mit nassen Händen in der Luft wie Lehm zu einer Kugel, dann leicht länglich formen und in die mit Backpapier ausgelegte Kastenform setzen. Alternativ den Teig in die Kastenform füllen, andrücken und mit Wasser glattstreichen, ggf. noch mit Schrot bestreuen. Der Teig kann auch zu 450 g abgewogen und in zuvor gefettete 580 ml-Weckgläser gefüllt werden.