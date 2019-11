Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Möhren putzen, schälen und schräg in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Vom Weißkohl die äußeren Blätter und den harten Strunk entfernen, die Blätter in 2 bis 3 cm große Stücke schneiden. Die Roten Beten putzen, schälen (am besten mit Einmalhandschuhen arbeiten!) und erst in etwa 1/2 cm dicke Scheiben, dann in Stifte schneiden.