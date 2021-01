Die ungeschälten Beeten separat in Salzwasser mit Lorbeer, Wacholder, Piment und Pfeffer gar kochen. Das dauert je nach Größe der Knollen zwischen 30 und 50 Minuten. Die Beete ist gar, wenn man sie mit einem Messer leicht einstechen kann.

Achtung: Hartnäckige Flecken Besonders die Rote Beete kann hartnäckige Flecken auf der Kleidung und dem Schneidebrett hinterlassen. Dagegen hilft: Butterbrotpapier unterlegen, Küchenhandschuhe und Schürze an!

Den Blumenkohl in Salzwasser weich kochen und fein pürieren. Die Butter einarbeiten und mit Salz abschmecken.

Den Blumenkohl ausbrechen und in Scheiben schneiden. Jetzt in einer Pfanne in Öl goldbraun braten. Zum Schluss Butter hinzufügen und schwenken.