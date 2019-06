Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Für den Bulgur den Pecorino reiben. Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen und den Bulgur dazugeben. Vom Herd nehmen, Pecorino und Kräuter einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und den Bulgur abgedeckt 15 Minuten quellen lassen.



Währenddessen für den Salat den Fenchel putzen, waschen und längs in dünne Scheiben schneiden. Leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Die Knoblauchzehe schälen, in dünne Scheiben schneiden und mit dem Fenchel in einer Pfanne im Olivenöl bei niedriger Hitze dünsten, bis der Fenchel weich ist, aber noch Biss hat.



Die Soft- Aprikosen in dünne Streifen schneiden, mit den Bohnen zugeben und 2 bis 3 Minuten gut durch- schwenken. Zucker und Balsamico-Essig dazu- geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz abkühlen lassen.



Den lauwarmen Bulgur auf zwei Teller verteilen, den lauwarmen Fenchelsalat darauf anrichten und servieren.