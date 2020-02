Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Den Ofen auf 170°C vorheizen. Die Entenkeulen mit reichlich Salz und Pfeffer würzen und in eine Auflaufform mit der Haut nach oben legen. Wein und Portwein angießen und die Gewürze dazugeben. Im Ofen zwei Stunden bei 170°C schmoren.



In der Zwischenzeit Joghurt mit Mayonnaise gut verrühren und mit Salz, Zucker sowie dem Limettensaft abschmecken. Weißkohl und Sellerie grob reiben und mit der Joghurt-Mayonnaise vermischen.



Rote Bete in hauchdünne Scheiben hobeln. Die Cashewkerne mit Puderzucker in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur behutsam karamellisieren. Die Entenkeulen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Das Fleisch lauwarm vom Knochen zupfen und mit dem Braten-Jus gut vermengen. Die Mango in dünnen Spalten schneiden.