Samtige Kürbissuppe mit Kokos

Zutaten für 2 Personen

200 g Hokkaido-Kürbis

1 kleine Dose Kokosmilch (200 ml)

100 ml Gemüsebrühe (bei Bedarf etwas mehr zum Verdünnen)

1–2 Msp. mildes Currypulver

1 TL Mango-Chutney

1 TL Butter

½ TL Zucker

1 TL weißer Balsamico-Essig

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Kürbis mit einem Löffel entkernen, waschen, in Würfel schneiden und in einem Topf in Butter anbraten. Zucker dazugeben und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren karamellisieren. Mit Balsamico-Essig ablöschen, Kokosmilch und Gemüsebrühe dazu gießen und 15 Minuten leicht köcheln lassen. Currypulver und Mango-Chutney dazugeben und die Suppe mit dem Stabmixer fein pürieren. Sollte die Suppe zu dickflüssig sein, mit etwas mehr heißer Gemüsebrühe verdünnen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kürbissuppe in zwei tiefe Teller oder Suppenschalen füllen und servieren.

Lachstortilla mit Käse

Zutaten für 2 Personen

4 festkochende Kartoffeln, gegart

75 g Räucherlachs in Scheiben

4 Eier

50 g Manchego-Käse

1 EL Olivenöl

Salz

Zubereitung

Bildrechte: MDR/Jens Trocha Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Kartoffeln pellen, grob würfeln, in einer ofenfesten, beschichteten Pfanne im heißen Olivenöl anbraten und mit Salz würzen. Räucherlachs grob zerzupfen und zugeben. Eier gut verrühren, leicht salzen und über die Kartoffeln gießen. Manchego grob reiben und gleichmäßig darüber streuen. Die Pfanne in den vorgeheizten Backofen stellen und die Tortilla etwa 25 Minuten stocken lassen. Herausnehmen, auf einen Teller setzen und erkalten lassen. Die Tortilla in Stücke schneiden und in einen gut schließenden Behälter geben.

Reste-Nudel-Gratin mit Herbstpilzen

Zutaten für 2 Personen

100 g Champignons

50 g geräucherter roher Schinken in Scheiben

1 TL Pflanzenöl

1 kleine Prise Zucker

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 TL weiche Butter

100 g Doppelrahmfrischkäse

300 g gekochte Nudeln (vom Vortag, zum Beispiel Penne)

75 g Käse (zum Beispiel Gouda, Cheddar oder Pecorino), gerieben

Zubereitung