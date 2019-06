In der Tiefkühltruhe können Kirschen bis zur nächsten Erntesaison haltbar gemacht werden. Dafür sind Süßkirschen am besten geeignet, denn sie haben den geringeren Wassergehalt und werden deswegen nach dem Auftauen auch nicht matschig. Am besten die Kirschen "rollend gefrieren". Die Früchte dazu entsteinen auf ein Backblech legen. Dann das Backblech für einen Tag in die Gefriertruhe geben (Temperaturempfehlung ist minus 18 Grad). So wird jede Kirsche einzeln gefroren und die Früchte kleben später nicht aneinander. Dann die gewünschte Menge in einen oder mehrere Gefrierbeutel geben und weiter einfrieren.