Für kalte Tage Wärmende Suppen-Rezepte

In einem großen Topf das Butterschmalz bei mittlerer Hitze schmelzen lassen und das Rindfleisch darin portionsweise rundum anbraten, herausheben. Zwiebel und Apfel in den Topf geben und unter Rühren anbraten. Fleisch wieder dazugeben.

Wacholderbeeren und Lorbeerblätter in den Topf geben, Brühe und Wein zugießen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Fleisch zugedeckt bei schwacher Hitze in etwa 3 Stunden ganz sanft gar ziehen lassen.

Etwa 40 Minuten vor Garzeitende das Sauerkraut leicht auseinanderzupfen und kleiner schneiden. Die Kartoffeln waschen, schälen und in etwa 2 cm große Würfel schneiden. Die Möhren schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Alles zum Fleisch in den Topf geben, gründlich untermischen und mitgaren.

Die Tomaten würfeln, die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein schneiden. Die Banane in Scheiben schneiden. Die Butter in einer Pfanne schmelzen lassen. Die Tomaten, Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin anschwitzen und mit dem Weißwein ablöschen.

Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in 1 cm große Stücke schneiden. Tomaten kreuzweise einschneiden, kurz in kochend heißes Wasser geben und häuten. Tomaten entkernen, das Fruchtfleisch in dünne Spalten schneiden. Champignons mit einem trockenen Tuch abreiben und größere Pilze halbieren oder vierteln. Ingwer schälen, in feine Streifen schneiden.