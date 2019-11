Wenn die Füllung fertig ist, wird der Fleischsaft abgeseiht, bevor Sauerrahm und frische Kräuter für das perfekte Finish sorgen. Bildrechte: MDR/Alexander Hertel

Speck fein würfeln, Schwarte übrig lassen. Beides in der Pfanne in etwas Öl glasig braten. Speckwürfel aus der Pfanne nehmen und in einer Schale beiseite stellen. Schwarte in der Pfanne lassen. Gewürfelte Paprika, Knoblauch und Zwiebeln hinzugeben und kurz scharf anbraten. Hackfleisch untermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.



Masse bei mittlere Hitze einige Minuten köcheln lassen und mehrfach umrühren. Dann Tomatenwürfel, Thymian und Rosmarin dazugeben und weiter köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Palatschinken zubereiten: Eier und Mehl in eine Schüssel geben, salzen und mit einem Rührbesen vermengen. Dabei langsam Milch hinzugeben und Mineralwasser, bis eine feine, dickflüssige Masse ohne Bläschen entsteht.