Den Quark mit halbgriffigem Mehl mischen. Das Eigelb und eine Prise Salz hinzugeben und die Masse kneten bis ein fester Teig entsteht. Falls der Teig klebt, noch etwas Mehl hinzufügen. Den Teig zum Ruhen für einige Minuten in den Kühlschrank stellen.



Danach den Teig in eine Rollenform bringen und gleichmäßige handgroße Stücke abschneiden. Jedes Stück breit drücken, eine Erdbeere hineinlegen und den Teigling in Knödelform rollen.