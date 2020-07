Sommer-Rezepte Wassermelonensalat mit Feta und Räucherlachs mit pochiertem Ei

Die zwei Eier in jeweils in eine kleine Schüssel aufschlagen. In einem Topf 1 l Wasser und 4 EL Weißweinessig aufkochen. Nun mit einer Gabel im Wasserbad ein Strudel erzeugen und die Eier nach und nach dazugeben. Das Eiweiß legt sich nun um das Eigelb. Nach circa 3 Minuten die Eier vorsichtig aus dem Wasser heben, kurz abtropfen lassen.