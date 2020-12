Deutschlands süße Weihnachtsgenüsse Würzig und süß: Aachener Printen

In der Weihnachtszeit duftet es in Aachens Straßen nach Anis, Zimt, Nelken, Koriander und anderen Gewürzen. In der nordrhein-westfälischen Stadt werden seit Jahrhunderten die berühmten Printen gebacken. Bäckermeister Andreas Klein aus Aachen verrät sein Rezept.