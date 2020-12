Deutschlands süße Weihnachtsgenüsse Knuspriger Klemmkuchen

Hauptinhalt

Der Klemmkuchen ist ein süßes Waffelgebäck, das mit einem Klemmkucheneisen über offenem Feuer gebacken wird. In einigen Flämingdörfern in Brandenburg wird die Tradition des Klemmkuchenbackens noch gepflegt. So gelingen die Waffeln.