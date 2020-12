Deutschlands süße Weihnachtsgenüsse Springerle: Weihnachtliche Anisplätzchen

Jede Ecke in Deutschland hat ihre eigenen Weihnachtsspezialitäten. Im Süden Deutschlands und in der Schweiz gibt es das Anisgebäck Springerle. Die Kekse kennen viele von Weihnachtsmärkten. Karola Schierle vom Glas- und Heimatmuseum in Wüstenrot verrät ihr Rezept.