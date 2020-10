Schnelle Rezepte Wenig Aufwand – viel Geschmack

Hauptinhalt

Jeder will gut essen, aber nicht so aufwendig kochen wie die Profis. Deshalb zeigt uns Christian Henze Rezepte, die auch ohne viel Aufwand Lust aufs Nachkochen machen und trotzdem als kleines "Angeber-Essen" durchgehen. Da wird nix Kompliziertes eingekauft oder stundenlang eingelegt. Aus der Pfanne direkt auf den Teller – so schmeckt es am besten.