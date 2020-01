Den Blumenkohl in Röschen teilen und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl Butter ca. 8 Minuten braten, bis die Röschen bissfest sind. Für das Pesto Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Fettzugabe rösten und abkühlen lassen. Den Rucola waschen und trocken schleudern. Pfifferlinge putzen. Schalotten und Knoblauchzehe schälen und fein würfeln.

Bildrechte: MDR/Jens Trocha