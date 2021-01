Den Backofen auf 80 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Rumpsteak in fingerdicke Streifen schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Pflanzenöl in einer Pfanne stark erhitzen und das Fleisch darin rundum kurz und sehr scharf anbraten.

Aus der Pfanne nehmen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen warm halten. Die Pfanne beiseite stellen. Kirschtomaten waschen und halbieren. Zitronenschale abreiben und den Saft auspressen. Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Den Parmesan in olivengroße Stücke brechen.

Die Vanilleschote auskratzen und das Mark und die Schote zusammen mit der Sahne, dem Zucker und den Lavendelblüten aufkochen. Die Sahne vom Herd nehmen und zehn Minuten ziehen lassen. Anschließend durch ein feines Sieb gießen. Die Gelatine fünf Minuten in kaltem Wasser einweichen, gut ausdrücken und dann unter die noch heiße Sahne rühren. Anschließend den Mascarpone unter die Sahne rühren und die Panna cotta in Dessertgläser gießen. Die Gläser in den Kühlschrank stellen.