Zucchini mit einem Spiralschneider in Spaghettiform bringen. Die Tomaten klein schneiden und die Zwiebel würfeln. Wer mag, kann Knoblauch hacken.



Zwiebeln mit Knoblauch und Olivenöl in einer Pfanne andünsten. Dann den Frischkäse und Ajvar bzw. Tomatenmark unterrühren.



Nun die Zucchini-Spaghetti in die Soße geben und 5 Minuten mit dünsten. Dann die Tomaten hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Mit Basilikum und Parmesan garnieren und servieren.