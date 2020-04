Mehl, Salz, Wasser und Eiern in eine Schüssel geben. Alles mit einem Kochlöffel so lange kräftig verschlagen, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig 10 Minuten ruhen lassen. Inzwischen die harten Käsesorten reiben, den Romadur in kleine Stücke brechen. Die Käsesorten mischen. In einem Topf Wasser mit Salz zum kochen bringen und die Spätzle portionsweise ins Wasser hobeln, kurz aufkochen und die Temperatur reduzieren. Die Spätzle mit einer Schaumkelle herausholen und in einer Schüssel mit dem Käse und einer Kelle Kochwasser vermischen, bis sie cemig sind. Eventuell noch etwas Flüssigkeit dazugeben.