Das Kraut einen Tag bei Zimmertemperatur stehen lassen, anschließend an einem kühlen Ort gären lassen. Immer wieder überprüfen, ob das Kraut noch luftdicht vom Wasser abgeschlossen wird, ansonsten besteht Schimmelgefahr. Nach drei Wochen ist das Kraut fertig und kann in den Kühlschrank umziehen. Dort ist es mehrere Wochen haltbar.

Kimchi ist in Korea das, was in Deutschland das Sauerkraut ist. Das fermentierte Kraut gibt es vor Ort zu fast jeder Mahlzeit. Es gibt tausende verschiedene Rezepte – man kann also einiges ausprobieren. Eines haben alle gemeinsam: Es gibt eine satte Portion Säure und Schärfe. Und gesund ist es auch noch!

Zutaten für ca. 2 Gläser à 750 ml

1 Kopf Chinakohl

2–3 Knoblauchzehen

1 EL Honig

2–3 EL Chiliflocken

alternativ: 1 frische rote Chilischote

1 EL Paprikapulver

2 EL Fischsoße

optional: Sojasoße oder Fischsauce

ca. 20 g frischer Ingwer

3–4 Möhren

3 Frühlingszwiebeln

Salz: 2 Prozent vom Gewicht des fertig geschnittenen Gemüses

benötigte Utensilien



Schraub- oder Bügelgläser

Mixer

Fermentationsgewichte oder kleinere Gläser

Zubereitung

Bildrechte: MDR/Daniela Posern Chinakohl in mundgerechte Stücke schneiden. Möhren raspeln, Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Gemüse abwiegen. Auf 1 kg Gemüse kommen 20 g Salz. Um die genaue Salzmenge zu berechnen, die Grammzahl des Gemüses mit 0,02 multiplizieren.



Salz behutsam mit dem Gemüse kneten, sodass die Zellflüssigkeit langsam austritt und das Gemüse im eigenen Saft steht. Für die typische rote Kimchipaste rote Chiliflocken mit Fischsoße, Honig, ein paar gepressten Knoblauchzehen und Ingwer mixen bzw. sehr fein hacken. Paste zum Gemüse geben und alles vermischen.



Alles in ein Schraubglas oder Bügelglas geben. 1,5 bis 2 cm Platz zum oberen Rand freilassen, damit das Kraut nicht überläuft beim Fermentieren. Wichtig ist, dass alles mit Flüssigkeit bedeckt ist und es im Glas keine Luftblasen gibt.

Fermentationsgewichte aus Glas oder ein kleineres Glas, das ins große passt und mit dem man das Kraut beschwert, sind ideal. Das Glas verschließen und mit Inhalt und Datum beschriften. Bildrechte: MDR/Daniela Posern

Das Ganze drei bis fünf Tage bei Raumtemperatur in der Küche aufstellen, damit die Fermentation gut in Gang kommt. Danach muss das Kraut an einen kühleren Ort umziehen, am besten den Kühlschrank. Das ist sehr wichtig, sonst wird es zu sauer. Nach ca. zwei Wochen Fermentationszeit kann verkostet werden.

Schmeckt es, ist das Kimchi fertig! Im Kühlschrank aufbewahrt und nur von einem sauberen Löffel berührt, hält sich das Kimchi einige Monate.