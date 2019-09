Was Oma schon kannte und vor allem für den Vorrat und für schlechte Zeiten gemacht hat, kommt heute als Trend wieder: Einkochen, Einmachen oder Einwecken.

Daniela Posern stellt zwei einfache und raffinierte Rezepte zum Haltbarmachen vor. Zunächst in Form einer Delikatesse, die in vielen Mittelmeerländern ganz selbstverständlich zu Käse und Gegrilltem gereicht wird: süße Tomatenmarmelade!

Das zweite Rezept ist ein Klassiker, der in keiner Küche fehlen darf und der gekauft oft viel zu viel Zucker enthält – Tomatenketchup. Daniela Posern zeigt, wie man den auch gesünder machen kann. Wie immer bei Ihr oberste Priorität: Einfach muss es sein, alle Rezepte kriegt auch der Einkoch-Anfänger hin!

Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Die Tomaten hinzugeben und so lange kochen bis die Haut aufplatzt. Dann die Tomaten mit einer Schaumkelle herausnehmen und von der Haut befreien. Anschließend die Tomaten in grobe Stücke schneiden und den Stielansatz entfernen.



Zitrone waschen und Zitronenschale abreiben. Zitrone auspressen. Vanilleschote halbieren und Mark herauskratzen. Zucker und Pektin miteinander vermischen.