Tipp Mit einem Schuss Rum lässt sich der Punsch in eine "erwachsenenvariante" verwandeln. Statt Johannisbeere kann man auch einen anderen roten Sirup verwenden.

Weißwein, Apfelsaft, Zitronenschalen-Aroma, Ingwer und Kandis zusammen in einen Topf geben und alles einmal aufkochen. Anschließend Orangenlikör unterrühren.

Den Sekt erhitzen und den Zucker, Vanillezucker und die Gewürze zugeben. Die Orange in dünne Scheiben schneiden und im Glühwein etwa zehn Minuten ziehen lassen. Den Glühwein durch ein Sieb in Gläser gießen. Die Menge reicht für circa vier größere Gläser. In jedes Glas eine Orangenscheibe geben und genießen.