3 Tassen kleingehackte Kräuter (wie im Salat-Rezept)

1 Tasse geriebener Parmesan

1 Tasse gemahlene Nüsse

ca. eine 3/4 Tasse gutes Olivenöl

Salz

eventuell etwas Knoblauch



Alles gut miteinander verrühren, in ein Glas abfüllen und mit so viel Olivenöl aufgießen, dass das Pesto bedeckt ist. So hält es sich einige Tage. Das Pesto schmeckt zu Nudeln, aber auch als würzige Beigabe zu hellem Fleisch.