Fünf-Euro-Rezepte Herzhafte Knödel und süße Ritter

Den Bergkäse in 1 cm große Würfel schneiden und in die Masse einarbeiten. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Mit nassen Händen zwölf Knödel formen, ins siedende Wasser geben und 15–20 Minuten gar ziehen lassen. Inzwischen für die Bröselbutter die Butter in einem Topf aufschäumen und so lange erhitzen, bis sie leicht braun wird – Vorsicht, sie darf nicht verbrennen! Dann Semmelbrösel und Salz untermengen und vom Herd nehmen.