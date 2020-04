Alles in einen Mixer geben und fein pürieren. Zum Verfeinern kann man Zimt oder ein bisschen Honig dazu geben. Sofort verzehren.

Die Haferflocken in einer großen Schüssel in der Milch 20 Minuten aufquellen lassen. Dann Eier, Honig und das Öl zu den Haferflocken geben und mischen. Anschließend das Mehl mit dem Backpulver unterrühren. Zum Schluss die Blaubeeren unterheben. Den Teig in eine Backform geben und im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Umluft 50 Minuten backen.