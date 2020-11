Schnitzel vom Reh mit geschmortem Apfel und Honig-Sauce

Zutaten für 4 Personen

600 g Rehkeule

700 g festkochende Kartoffeln

1 Zwiebel

2 EL Butter

Salz, frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer

½ Bund Schnittlauch

2 EL Mehl

3 EL Butter

1 kleiner Apfel (z.B. Boskoop)

10 EL Madeira (Likörwein)

2 EL Preiselbeeren

3 EL Aceto balsamico

1 EL flüssiger Honig

100 ml Wildfond

½ TL Rosmarin, frisch gehackt

Zubereitung

Die Kartoffeln mit Schale in reichlich Salzwasser weich kochen. Anschließend abgießen und etwas ausdampfen lassen. Die Kartoffeln schälen und in Scheiben (ca. 3 mm) schneiden. Jeweils 1 EL Butter bei mittlerer Temperatur in 2 Pfannen erhitzen und die Kartoffelscheiben flach nebeneinander in die Pfannen legen.

Die Bratkartoffeln auf beiden Seiten goldgelb und knusprig anbraten. Die Zwiebel in feine Würfel schneiden und mit den Kartoffeln braten. Die Bratkartoffeln mit Salz und Pfeffer würzen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Vor dem Servieren die Schnittlauchröllchen unter die Bratkartoffeln mischen. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Die Rehkeule in 8 gleichmäßige Scheiben schneiden. Die Rehschnitzel mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen. 2 EL Butter in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und die Fleischscheiben darin auf jeder Seite ca. 3 Minuten braten. Die Rehschnitzel im vorgeheizten Backofen (90°C, Ober-/Unterhitze) warm stellen.

Den Apfel und die Zwiebel sehr fein würfeln. Apfel, gehackten Rosmarin und Zwiebel im Bratfett anschwitzen, mit Madeira und Essig ablöschen. Anschließend Honig und Preiselbeeren zugeben und mit dem Wildfond aufgießen. Die Sauce gut einkochen lassen. Vor dem Servieren einen Esslöffel eiskalte Butter in die Sauce montieren.

Zum Anrichten je 2 Rehschnitzel auf die vorgewärmten Teller legen und mit der Honig-Sauce übergießen. Die Bratkartoffeln daneben anrichten.

Geschmortes Wildragout mit Ofensellerie

Zutaten für 2 Personen

500 g Wildschwein aus der Keule

Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

300 g weiße Zwiebeln

10 g Butter

1 TL grob gehackte Kümmelsamen

2 getrocknete Lorbeerblätter

30 g Tomatenmark

1 ½ TL edelsüßes Paprikapulver (5 g)

300 g passierte Tomaten

30 g schwarze Oliven ohne Stein

40 g Sardellenfilets in Lake aus dem Glas

10 g Kapern aus dem Glas

1 EL Rosmarinnadeln

200 ml Gemüsebrühe

1 mittelgroße Sellerieknolle (500 g)

20 g Butter

Meersalz

Zubereitung

Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Für das Ragout das Fleisch in 3–4 cm große Würfel schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseite stellen. Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Butter in einem Bräter erhitzen, Zwiebeln, Kümmel und Lorbeerblätter zugeben und etwa 10 Minuten unter Rühren anbraten. Tomatenmark und Paprikapulver zugeben und kurz anrösten. Passierte Tomaten unterrühren und aufkochen. Oliven halbieren und mit Sardellenfilets, Kapern und Rosmarin zugeben. Die Gemüsebrühe angießen und aufkochen. Das Fleisch in die Sauce legen, den Bräter in den vorgeheizten Ofen schieben und ohne Deckel etwa 2,5 Stunden schmoren. Dabei ab und zu das Fleisch wenden. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Etwa 30 Minuten vor Ende der Garzeit die Sellerieknolle schälen und in 2 cm große Würfel schneiden. Butter in einer ofenfesten Pfanne aufschäumen und Selleriewürfel darin langsam etwa 10 Minuten rundherum anbraten. Mit Salz würzen, dann die Pfanne in den Backofen schieben und den Sellerie die letzten 5–10 Minuten auf unterster Schiene mitschmoren.

Den Bräter aus dem Ofen nehmen, das Fleisch aus der Sauce heben und die Sauce je nach Konsistenz etwas einköcheln lassen. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch zurück in die Sauce legen und kurz ziehen lassen. Die Sellerie-Pfanne aus dem Ofen nehmen. Das Ragout auf zwei Teller verteilen und den Ofensellerie dazu servieren.