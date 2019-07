Innerhalb der EU ist die Sache ganz einfach: Beim Nutzen von ausländischen Mobilfunknetzen, dem sogenannten Roaming, gelten in allen Mitgliedsstaaten grundsätzlich die gleichen Preise für Telefonate und Datennutzung, die auch in Deutschland anfallen würden.

Auch gebuchte Flatrates oder Minuten-Pakete könne man im Urlaub weiter nutzen, sagt Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen. Es gelten die gleichen Tarife innerhalb der EU: "Also eine grenzüberschreitende Nutzung. Es gibt also keine unterschiedlichen Preise mehr für die EU-Auslandsnutzung."

Außerdem gelten die besonders günstigen EU-Tarife auch wirklich nur innerhalb der Europäischen Union. In beliebten Urlaubsländern wie beispielsweise der Türkei oder selbst in der Schweiz oder auch auf den britischen Kanalinseln werden weiterhin Roaming-Zuschläge fällig.

Aber auch in Kleinstaaten wie Andorra und Monaco müssen Verbraucher aufpassen: Zwar können Urlauber dort oft auch noch über die Mobilfunknetze der EU-Nachbarstaaten telefonieren. Doch dazu müsse man das entsprechende Mobilfunknetz von Hand in den Telefoneinstellungen auswählen, sagt Alexander Kuch vom Telekommunikationsmagazin teltarif.de.

Wenn ich die automatische Netzwahl eingestellt habe, dann wird wahrscheinlich dieses Netz von Monaco irgendwann so stark dort strahlen, dass mein Handy sich automatisch in das Netz von Monaco einwählt. Und dann gelten auch die Roaming-Preise des dortigen Netzbetreibers, die sehr teuer sein können. Minutenpreise von 1,49 Euro pro Minute können anfallen.

Verzwickt werden kann es in bestimmten Grenzregionen. Bildrechte: dpa

Auch in der Nähe von EU-Außengrenzen sollten Urlauber aufpassen, beispielsweise in den Alpen in der Nähe der Schweizer Grenze. Denn das Telefon sucht normalerweise immer nach dem Handynetz mit dem besten Empfang. Daher kann es in Grenzregionen passieren, dass sich das Gerät beispielsweise in ein Schweizer Mobilfunknetz einbucht, obwohl man noch auf deutschem Gebiet ist.



Deshalb ist es auch in solchen Gebieten sinnvoll, das entsprechende Mobilfunknetz von Hand auszuwählen und die automatische Netzwahl zu deaktivieren.