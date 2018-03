Rückrufe Glasstückchen in Rewe-Risotto, Salmonellen in Lidl-Amaranth und Holz in Edeka-Müsli

Rewe warnt vor Glasstückchen in seinem Risotto der Eigenmarke "Feine Welt". Lidl ruft das Getreide-Produkt Bio-Amaranth wegen möglicher Salmonellen zurück. Bei Edeka wurden Holzstückchen in einem Knusper-Müsli gefunden. Rewe warnt vor Glasstückchen in seinem Risotto der Eigenmarke "Feine Welt". Lidl ruft das Getreide-Produkt Bio-Amaranth wegen möglicher Salmonellen zurück. Bei Edeka wurden Holzstückchen in einem Knusper-Müsli gefunden.