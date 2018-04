Rückruf Warnung vor Plastikteilen in Rügenwalder "Mühlen-Mett"

Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle ruft das Produkt "Mühlen Mett" in den drei Sorten "Zwiebelmettwurst", "Schinken-Zwiebelmettwurst" und "Zwiebelmettwurst Jäger Art" zurück. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein scharfkantiger Fremdkörper im Produkt ist.

Im Mett könnten solche Plastikteilchen enthalten sein. Bildrechte: Collage: Rügenwalder Mühle / Colourbox.de

Grund für den Rückruf sei ein Fertigungsfehler beim Lieferanten der Becher, so Rügenwalder. Hierdurch könnten transparente, dreieckige Kunststoffteilchen mit rund einem Zentimeter Kantenlänge in den Behälter geraten sein. Das Unternehmen habe bereits veranlasst, dass die betroffenen Produkte aus dem Handel genommen werden. Kunden, die bereits einen betroffenen Mettbecher gekauft haben, werden gebeten, die Wurst nicht zu essen und sich an das Rügenwalder-Service-Telefon zu wenden.