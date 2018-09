Wegen drohender Streiks von Piloten und Flugbegleitern hat die irische Billigfluggesellschaft Ryanair für Mittwoch 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs sagte am Dienstag in Frankfurt, die betroffenen Kunden würden umgehend bei SMS und Mail informiert und entschädigt. Außerdem bot er den Betroffenen an, ihre Flüge kostenfrei auf die Tage Donnerstag bis Sonntag umzubuchen.

Erster gemeinsamer Streik von Piloten und Flugbegleitern

Zu den Streiks hatten am Montag die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Dienstleistungsgesellschaft Verdi aufgerufen. Der Arbeitsausstand der Piloten und Flugbegleiter soll am Mittwoch um 3:01 Uhr beginnen und am Donnerstag um 2:59 Uhr enden. Es ist das erste Mal, dass beide Berufsgruppen gemeinsam streiken. Für Verdi ist es der erste Streik bei Ryanair - möglicherweise aber nicht der letzte: Vorstandsmitglied Christine Behle sagte: "Das ist ein erster Warnstreik. Wie es weitergeht, hängt vom Verhandlungsverlauf ab."