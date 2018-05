Geodaten Kann man Satellitenbilder vom eigenen Grundstück verpixeln lassen?

Für die Wissenschaft und Gesellschaft haben Geodaten einen enormen Nutzen. Auch der Meteorologe Johannes Quaas von der Universität Leipzig arbeitet jeden Tag mit Satelliten- und Luftbildaufnahmen. "Ein großer Forschungsschwerpunkt bei uns an der Universität Leipzig ist die Frage nach dem Klimawandel in der Arktis, zum Beispiel der drastische Rückgang des arktischen Meereises. Den können wir eben nur dank der Satellitendaten so verfolgen, bis in die späten siebziger Jahre zurück."