Die B100 in Pouch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld glich an diesem Samstag einem See. Eine Hauptwasserleitung, ein Gussrohr noch aus DDR-Zeiten, war gebrochen. Christel Pietsch, technische Mitarbeiterin der zuständigen Wasserversorgungsgesellschaft Mitteldeutschland erklärt die Situation: "Es war an zwei großen Stellen extremer Wasseraustritt auf der Bundesstraße. Auf der Seite, wo die Wasserleitung nicht liegt, hat es die komplette Asphaltdecke hochgehoben, sodass wir Warnschilder aufstellen mussten. Die Polizei musste dann absperren."

Sommerfrost könnte eine Ursache sein

Schuld könnte Sommerfrost gewesen sein. So nennen die Techniker in den Versorgungsgesellschaften die durch die extreme Dürre knochenhart gewordenen Böden. Sommerfrost führt dazu, dass auch kleinste Erschütterungen auf die Wasserleitungen übertragen werden , während sonst weiche Böden Erschütterungen abfedern. Vor allem unter viel befahrenen Straßen - wie z.B. auf der B100 in Pouch - kommt es dann zu Rohrbrüchen.

Schäden im Winter und im Sommer häufig

Platzen Wasserrohre unter Straßen, müssen diese nicht selten gesperrt werden, bis der Schaden behoben ist. Bildrechte: IMAGO Ein Phänomen, das auch andere Wasserversorger kennen. Dr. Ulrich Meyer, Technischer Geschäftsführer der Kommunalen Wasserwerke Leipzig sagt: "Wir stellen, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, schon fest, dass wir oft zwei Hochphasen der Rohrschadensfeststellung haben. Das sind einmal die Wintermonate, durch die Frostsituation bedingt. Und wir haben in der Tat im Juni, Juli, wenn es heiß ist, wenn es lange trocken ist, auch eine Erhöhung der Schäden festzustellen."

Seine Kollegen würden dann von Sommerfrost sprechen. Sie führten das darauf zurück, dass der Boden in einer längeren Trockenphase doch sehr stark austrockne und es zu einer Verdichtung des Bodens komme. Dies könne zu Spannungen im Boden führen, so Meyer.

Keine genaue Analyse möglich

Allein am zurückliegenden Wochenende zählten die Leipziger Wasserwerke zehn Wasserrohrschäden. Diese hielten die Reparaturtrupps der KWL gerade in der Urlaubszeit gehörig auf Trab, erklärt Ulrich Meyer. Was genau aber welches Rohr zum Platzen brachte, das lasse sich meist nicht sagen, so der Geschäftsführer.

Häufig platzen ältere Leitungen

Meyer sagt. "Welche Schäden jetzt genau auf dieses Sommerfrostphänomen zurückzuführen sind, können wir gar nicht genau auseinander dröseln und ermitteln." Im Sommer gebe es nach längeren Trockenphasen eine gewisse Häufung an Schäden. "Es gibt keine technischen Möglichkeiten, irgendetwas speziell dagegen zu tun. Wir setzen so an, dass wir versuchen, unser Netz sukzessive zu erneuern und auf Vordermann zu bringen.