Gynäkologie Forscher: Endometriose ist Zivilisationskrankheit

Jährlich erkranken etwa 40.000 Frauen an Endometriose. Man weiß wenig über die Krankheit, obwohl sie schon sehr lange bekannt ist. Mediziner forschen an den Ursachen, an Möglichkeiten zur Diagnose und Heilung. Klar scheint mittlerweile: Endometriose ist auch eine Zivilisationskrankheit.