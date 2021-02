Schneechaos ist grundsätzlich keine höhere Gewalt. Der Arbeitnehmer muss sich informieren, wie das Wetter in der nächsten Zeit ist und muss sein Verhalten darauf einstellen. In jedem Fall wichtig: Sobald abzusehen ist, dass Beschäftigte nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz erscheinen können, sollten sie ihre Vorgesetzten umgehend informieren. Ansonsten drohen Lohnkürzungen. Wer nicht zur Arbeit erscheint, hat auch keinen Anspruch auf Vergütung.