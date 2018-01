Erreicht ein Gast das Hotel nicht, wird er nur in Ausnahmefällen von der Zahlungspflicht befreit. Dazu gehören Naturkatastrophen und Straßensperren.

Erreicht ein Gast das Hotel nicht, wird er nur in Ausnahmefällen von der Zahlungspflicht befreit. Dazu gehören Naturkatastrophen und Straßensperren.

Schneechaos in den Alpen Diese Rechte haben Ski-Urlauber

Eingeschlossene Touristen in Österreich, die höchste Lawinengefahr in der Schweiz, eine Schlammlawine vor dem Gotthard-Tunnel: Heftiger Schneefall hat in den Alpen das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Doch die Winterferien stehen kurz bevor, die Skisaison läuft. Viele Menschen fragen sich da, welche Rechte eingeschneite Urlauber haben.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL