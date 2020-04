Aktuell gelten die Reisebeschränkungen nur bis zum 3. Mai. Für alles, was danach kommt, fehle die Planungssicherheit, bemängelt Torsten Schäfer. Statt einer generellen, weltweiten Reisewarnung wünscht er sich deshalb, dass sich das Auswärtige Amt wieder einzelne Länder und die Situation dort anschaut. "Wo ist was möglich eventuell in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, im Laufe des Jahres? Wo ist die Situation entspannter, wo ist die noch nicht so entspannt." Hier seien dezidierte Reisehinweise notwendig.