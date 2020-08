In Spanien war zuletzt die Zahl an Neuinfektionen wieder stark gestiegen. Landesweit wurden am Donnerstag fast 3.000 neue Corona-Fälle registriert. Auch auf der beliebten Ferieninsel Mallorca wurde inzwischen der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Wenn diese Marke in Deutschland überschritten wird, greifen regional striktere Beschränkungen.