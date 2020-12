Ein Mund-Nasen-Schutz verringert das Corona-Infektionsrisiko um fast die Hälfte, genauer gesagt um durchschnittlich 45 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Studie, die in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht wurde. Einem der Autoren der Studie zufolge bedeutet das zum Beispiel, dass es statt 20.000 Neuinfektionen am Tage ohne Maske rund 38.000 geben würde.

In der thüringischen Stadt wurden Schutzmasken bereits am 6. April in Bussen, Bahnen und Geschäften eingeführt und damit etwa drei Wochen früher als in den meisten anderen deutschen Kreisen und Städten.