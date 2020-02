Bildrechte: dpa

Für Sturmschäden kommen verschiedene Versicherungen auf, allerdings erst, wenn sie den Sturm auch als Sturm anerkennen. Das ist ab Windstärke 8 der Fall, also einer Windgeschwindigkeit ab 62 Stundenkilometern. Da "Sabine" mit bis zu 100 Stundenkilometern durch Mitteldeutschland gefegt ist, dürfte die Anerkennung in diesem Fall kein Problem sein.



Hat der Sturm beispielsweise Ziegel und Dachpappe heruntergeweht, müssen Sie die Windstärke ohnehin oft nicht nachweisen. Häufig genügt, dass es vorher eine offizielle Sturmwarnung gegeben hat und auch Häuser in der Nachbarschaft beschädigt worden sind.