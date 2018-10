Die Herzdruckmassage muss an der Mitte des Brustkorbs durchgeführt werden. Bildrechte: dpa

Den richtigen Takt zu finden, ist mitunter nicht ganz leicht, zumal in einer Stresssituation. Doch es gibt Hilfsmittel. Fast jeder kennt schließlich den Song "Stayin‘ Alive" von den Bee Gees.



Das Lied hat etwa 100 bpm (Beats per Minute/Schläge pro Sekunde). Bei der Herzdruckmassage kann als Hilfsmittel also der Song gesungen oder gesummt werden.



Wer "Stayin‘ Alive" nicht kennt, kann auf Alternativen zurückgreifen. Etwa auf "Atemlos" von Helene Fischer oder "Highway to Hell" von ACDC. Auch diese Songs haben rund 100 bpm.