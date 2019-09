Wie viele Hotels betroffen sind, werde am Freitag mit Thomas Cook abgestimmt, hieß es vom Versicherungssprecher. Am Donnerstag waren noch 70.000 deutsche Thomas-Cook-Pauschalurlauber unterwegs. Die angekündigten Auszahlungen an Hotels helfen allerdings nur Reisenden, die derzeit im Urlaub sind.