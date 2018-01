Ratgeber Was Sie gegen unerwünschte Telefon-Werbung tun können

Verbraucher werden immer häufiger mit unerwünschten Werbeanrufen genervt. Sie werden am Telefon zum Abschluss von Verträgen oder den Kauf von Dienstleistungen gedrängt. Bis Ende November 2017 gingen bei der Bundesnetzagentur mehr als 52.000 Beschwerden ein. Das waren fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2016. MDR AKTUELL fasst zusammen, was erlaubt und was nicht erlaubt ist und wie sich Verbraucher gegen unerlaubte Telefonwerbung wehren können.