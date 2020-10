Klare Sicht trotz Maske Tipps für Brillenträger: Was tun gegen beschlagene Gläser

Hauptinhalt

Die Mund-Nase-Bedeckung gehört inzwischen zu unserem Alltag – und das wird wohl auch noch ziemlich lange so bleiben. Für Brillenträger war das von Anfang eine ziemlich nervige Angelegenheit, das Problem ist bekannt: Die Brillengläser beschlagen durch die feuchte Atemluft. In den warmen Monaten ging das ja noch einigermaßen. Jetzt, wo es immer kälter wird und die Atemluft schneller kondensiert, wird es immer schwerer, den Durchblick zu behalten. Was kann man dagegen tun?