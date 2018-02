Zunächst scheint eine Nachtspeicherheizung tatsächlich ein guter Energiespeicher zu sein. Wenn fast alle schlafen, nimmt sie überschüssigen Strom auf und erwärmt damit Steine. Tagsüber geben sie die Energie als Wärme wieder ab. Weil Großkraftwerke rund um die Uhr laufen, war Nachtstrom jahrzehntelang billig zu haben.

Doch das hat sich geändert, sagt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "Wir haben 1,6 Millionen Haushalte in Deutschland, die mit Nachtstrom beheizt werden. Und für die ist in den letzten Jahren der Strom deutlich teurer geworden. Das liegt vor allem daran, dass die Stromsteuer eingeführt wurde, dass EEG-Umlage und Netzentgelte stark gestiegen sind. Das macht den Nachtstrom deutlich teurer und den Unterschied zum Haushaltsstrom geringer."

Bis 2013 Abriss sogar gefördert

Die Politik könnte Nachtspeicheröfen von den vielen Abgaben befreien. Doch dafür gibt es keine Pläne. Im Gegenteil. Bis 2013 sei sogar der Abriss alter Nachtspeicheröfen gefördert worden, sagt Christoph Podewils vom Institut Agora Energiewende.

Heizen mit Nachtspeicheröfen ist weder gesund noch preiswert. Bildrechte: dpa "In vielen dieser Geräte wurde Asbest verbaut. Das ist krebserregend und ein echter Schadstoff. Und zum zweiten sind diese Nachtspeicheröfen wirklich nicht effizient unter energetischen Gesichtspunkten. Sie müssen sich vorstellen, in einem Kohlekraftwerk verbrennen sie Kohle mit einer Wärmeleistung von zehn Kilowattstunden. Davon werden in der Nachtspeicherheizung nur vier Kilowattstunden wieder verwendet, um daraus Wärme zu machen."

Stromspitzen inzwischen am Tag

Nun sind solche Verluste eigentlich egal, wenn ohnehin zu viel Strom im Angebot ist. Doch anders als vor dreißig Jahren entstünden die meisten Überschüsse nicht mehr in der Nacht, sondern an sonnigen und zugleich windigen Tagen, sagt Udo Sieverding. "Wir haben jetzt 35 Prozent Erneuerbare im Netz, die zwar auch nachts einspeisen, aber doch deutlich mehr am Tag, sodass diese Begründung nicht mehr zieht und auch der Zusammenhang, dass eine Nachtstromheizung besonders förderwürdig wäre, nicht mehr existiert."

Fachleute empfehlen Wärmepumpen

Wer dennoch mit Strom heizen will, dem empfehlen Fachleute heute eine andere Technologie. Matthias Wagnitz, Referent beim Zentralverband Sanitär Heizung Klimam sagt, "wenn man bei Strom bleiben möchte, was grundsätzlich keine schlechte Entscheidung ist, bietet sich die Wärmepumpe an. Wir unterscheiden da zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Sole-Wasser-Wärmepumpe. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe wird Umweltwärme aus der Außenluft genommen. Bei Sole-Wasser-Wärmepumpe wird eine Bohrung ins Erdreich getan und man entzieht dem Erdreich Wärme."